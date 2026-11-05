Україна отримала ще EUR4,36 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна отримала ще EUR4,36 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan, із яких EUR3,7 млрд – макрофінансова допомога та EUR660 млн – оборонний компонент.

"Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.