У Мюнхені затримали українку за підозрою у вбивстві 13-річної дитини

У Німеччині в готелі Мюнхена затримали громадянку України за підозрою у вбивстві дитини.

Про це повідомило Генконсульство України в Мюнхені у відповідь на запит журналістів. Зазначається, що матеріали передані до суду, який сьогодні має розглянути цю справу.

"У відповідь на звернення консулів Генерального консульства України в Мюнхені до місцевої поліції отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелей Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини", – йдеться у повідомленні.

Раніше німецькі медіа повідомляли, що у Мюнхені в одному з готелів виявили тіло 13-річного підлітка з України. У номері також знайшли його 37-річну матір із тяжкими пораненнями. Поліція розслідує справу як убивство.

За інформацією ЗМІ, тіло підлітка близько 9:40 виявив працівник готелю "Eden Hotel Wolff", розташованого поблизу центрального залізничного вокзалу Мюнхена. Хлопець та його матір родом з України, однак останнім часом проживали в Німеччині.

Видання пише, що слідчі не виключають, що жінка могла спочатку вбити сина, а потім спробувати накласти на себе руки. Матір госпіталізували до однієї з клінік Мюнхена.