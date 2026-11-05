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В ООН задокументували загибель 438 українців у російському полоні та системні катування – Лубінець

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Спецдоповідачка ООН з питань прав людини в РФ Маріана Кацарова оприлюднила доповідь про системні катування, сексуальне насильство, незаконне переслідування та загибель українських військовополонених і цивільних у російській неволі, у документі задокументовано 438 таких смертей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у доповіді також наголошується на безкарності осіб, причетних до злочинів проти українців, а також на незаконному переслідуванні військовослужбовців "Азову", яких РФ судить за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі.

Окремо в документі згадується загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні.

"Спецдоповідачка ООН закликала до незалежного розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності. Серед можливих механізмів – Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція та адресні санкції проти причетних до катувань", – інформує Лубінець у власному повідомленні, поширеному в телеграм.

"Кожен злочин проти українських військовополонених і цивільних має бути задокументований. Кожен кат, кожен організатор незаконного переслідування, кожен, хто свідомо приховує ці злочини, має понести відповідальність", – наголосив омбудсмен.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#оон #катування #доповідь #полон
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