ВАКС у четвер розгляне клопотання про запобіжний захід фігуранту нового епізоду "Карфагену" – заступнику начальника ДСР Нацполіції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в четвер о 14.00 розпочне розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту злочинної організації, викритої антикорупційними органами України, – заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову.

"На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України призначено на 5 листопада 2026 року о 14:00.

Згідно з повідомленням, засідання відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 42-А.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища", – йшлося в повідомленні.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.