Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на "червоній" лінії метро через коливання напруги

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на "червоній" лінії метро через коливання напруги

Рух поїздів на "червоній" лінії Київського метрополітену тимчасово зупинили через значні коливання напруги у зовнішніх центрах живлення, водночас синя та зелена лінії продовжують працювати у штатному режимі, повідомляє пресслужба метрополітену.

"Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі метрополітену в четвер.

Про відновлення руху поїздів на "червоній" лінії буде повідомлено додатково, зазначили в пресслужбі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#червона_лінія #київ #метро #рух
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн доплати за участь у відновлювальних роботах – прем'єр

Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн доплати за участь у відновлювальних роботах – прем'єр

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати по 30 тис. грн на місяць фахівцям, які відновлюють об'єкти енергетики, ЖКГ та залізниці після російських а…

Читати
Викрита НАБУ та САП злочинна організація планувала напад на журналіста Бігуса щодо теми магазинів U420 – відео антикорупційних органів

Викрита НАБУ та САП злочинна організація планувала напад на журналіста Бігуса щодо теми магазинів U420 – відео антикорупційних органів

Викрита Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) злочинна організація, що діяла під прикриттям …

Читати