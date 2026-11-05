У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на "червоній" лінії метро через коливання напруги

Рух поїздів на "червоній" лінії Київського метрополітену тимчасово зупинили через значні коливання напруги у зовнішніх центрах живлення, водночас синя та зелена лінії продовжують працювати у штатному режимі, повідомляє пресслужба метрополітену.

"Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі метрополітену в четвер.

Про відновлення руху поїздів на "червоній" лінії буде повідомлено додатково, зазначили в пресслужбі.