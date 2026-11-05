Стрільця в тернопільському ТЦ затримали, без постраждалих

Чоловік, який відкрив стрілянину в торгівельному закладі в Тернополі в четвер, затриманий правоохоронцями Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим – місцевим жителем 1973 року народження – проводять першочергові слідчі дії", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 листопада близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя, де невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, а згодом із приміщення пролунали два постріли. Правоохоронці розпочали спецоперацію для затримання озброєного чоловіка та вжили заходів для безпеки громадян.