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Стрільця в тернопільському ТЦ затримали, без постраждалих

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Чоловік, який відкрив стрілянину в торгівельному закладі в Тернополі в четвер, затриманий правоохоронцями Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим –  місцевим жителем 1973 року народження – проводять першочергові слідчі дії", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 листопада близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя, де невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, а згодом із приміщення пролунали два постріли. Правоохоронці розпочали спецоперацію для затримання озброєного чоловіка та вжили заходів для безпеки громадян.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#магазин #тернопіль #стрілянина #затримання
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