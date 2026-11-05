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В Україні у п'ятницю очікуються дощі з мокрим снігом, у суботу місцями сніг

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В Україні у п'ятницю очікуються дощі з мокрим снігом, у суботу місцями сніг

У п'ятницю, 6 листопада, в Україні прогнозують невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, тоді як у суботу, 7 листопада, вночі в окремих регіонах можливий невеликий сніг, а вдень переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 6 листопада вночі опади можливі у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях, удень – на більшій частині території країни, крім більшості західних регіонів. У Карпатах прогнозують невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях удень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень очікується 5-10° тепла. У Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозують 1-6° морозу.

У Києві 6 листопада очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі та вдень становитиме 3-5° тепла.

У суботу, 7 листопада, вночі в Україні, крім західних областей, місцями прогнозують невеликий сніг. Удень переважно без опадів, лише на Кіровоградщині та південному сході країни місцями можливі невеликі дощі з мокрим снігом.

У Карпатах уночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 1-6° тепла.

У Києві 7 листопада місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень становитиме 3-5° тепла.

"За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 листопада найвища температура вдень була 19,4° тепла в 2019 р., найнижча вночі 13,4° морозу в 1891 р.", – наголошується в повідомленні відомства у четвер.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
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