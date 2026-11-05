У Тернополі чоловік влаштував стрілянину, зачинивши керуючу магазином у кабінеті

У Тернополі поліція проводить спецоперацію задля затримання озброєного чоловіка: у торгівельному закладі зловмисник зачинив керуючу магазином у кабінеті, після чого пролунали постріли.

"Сьогодні, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли", – йдеться в повідомленні Головного управління поліції Тернопільської області на сайті в четвер.

На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби.

Згідно з повідомленням, правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян.

"Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", – зазначають в облполіції.