Підключені до опалення 45% житлових будинків у Києві – Кличко

До опалення станом на 5 листопада вже підключені майже 45% житлових будинків Києва, подачу тепла в які почали з понеділка, 2 листопада, повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер.

За його словами, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, з протяжністю тепломереж близько 3000 км, – необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

"Нагадаю, опалювальний сезон столиця розпочала ще 16 жовтня – першою в Україні. Спочатку для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників", – написав мер у телеграм-каналі.