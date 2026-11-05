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Підключені до опалення 45% житлових будинків у Києві – Кличко

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Підключені до опалення 45% житлових будинків у Києві – Кличко

До опалення станом на 5 листопада вже підключені майже 45% житлових будинків Києва, подачу тепла в які почали з понеділка, 2 листопада, повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер.

За його словами, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, з протяжністю тепломереж близько 3000 км, – необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

"Нагадаю, опалювальний сезон столиця розпочала ще 16 жовтня – першою в Україні. Спочатку для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників", – написав мер у телеграм-каналі.

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Редактор · економіка
#київ #опалення
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