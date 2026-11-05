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Аварійні графіки відключень запроваджено у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях – "Укренерго"

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Аварійні графіки відключень запроваджено у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях – "Укренерго"

У Києві та області, а також у Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях запроваджуються аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – наголосили в "Укренерго" у четвер.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Водночас, після стабілізації ситуації в енергосистемі, аварійні відключення будуть скасовані.

Серед іншого, в "Укренерго" повідомили, що внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру на ранок, 5 листопада, є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській областях.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – наголосили в "Укренерго" .

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#регіони #енергопостачання #аварійні_відключення
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