Правоохоронці викрили мережу наркотрафіку з Іспанії, США та Португалії до України, затримано 37 осіб

Національна поліція України повідомляє про викриття розгалуженої злочинної мережі, учасники якої забезпечували повний цикл наркообігу – від контрабандного постачання до збуту, відповідна міжнародна спецоперація з перекриття контрабандних каналів ввезення на територію країни наркотиків та ліквідацію мереж їхнього подальшого збуту отримала назву "Еспаньйол".

"За результатами проведених заходів ліквідовано канали постачання наркотиків із Іспанії, США та Португалії, вилучено наркопродукції на 90 мільйонів гривень та повідомлено про підозру 39 учасникам наркосхеми", – повідомляється на сайті відомства у четвер.

Правоохоронці задокументували діяльність розгалуженої злочинної мережі, учасники якої забезпечували весь ланцюг постачання та збуту наркотиків від ввезення з-за кордону до розповсюдження в Україні. Мережа мала багаторівневу структуру з розподілом обов'язків між учасниками.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора, для припинення діяльності злочинної мережі правоохоронці провели двоетапну спецоперацію. "На першому етапі в 11 регіонах України перекрили канали контрабанди та міжрегіонального збуту наркотиків, затримали причетних осіб. На другому – викрили інших учасників, які забезпечували розповсюдження кокаїну та канабісу. Загалом під час 141 обшуку вилучено: понад 67 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема 3,5 кг кокаїну, канабіс, гашиш, амфетамін, α-PVP, MDMA, кетамін та інші заборонені речовини; обладнання для вирощування нарковмісних рослин; автомобілі, техніку, зброю та боєприпаси; отівку в національній та іноземних валютах на суму понад 3 млн грн в еквіваленті. Загальна вартість вилученого майна та наркотиків перевищує 90 млн грн.", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, кокаїн і гашиш надходили з Іспанії та Португалії, канабіс – зі США. Заборонені речовини приховували в побутовій техніці та переправляли через кордон міжнародними автобусними маршрутами й поштовими відправленнями. В Україні наркотики збували через Telegram-канали та мережу розповсюджувачів. Кожен учасник виконував визначені функції – від організації постачання до продажу кінцевим споживачам.

Наразі 39 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх контрабанди (ч. 1-3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України), 37 із них затримано. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації контрабанди та збуту наркотиків.