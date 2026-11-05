У Польщі затримали групу підозрюваних у роботі на російські спецслужби

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало шістьох осіб, підозрюваних в участі у злочинній групі, яка діяла в інтересах російських спецслужб, заявив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк.

"Співробітники ABW затримали шістьох осіб, підозрюваних в участі в організованій злочинній групі, яка діяла проти Республіки Польща. Серед затриманих – п'ятеро поляків віком від 25 до 52 років і 37-річна росіянка. Чотирьох із них заарештовано за звинуваченням у шпигунстві, а до решти двох застосовано запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі", – написав Сємоняк у мережі X.

"Зібрані докази свідчать про те, що затримані діяли за дорученням російських спецслужб і брали участь у діяльності, що підтримує військовий потенціал Російської Федерації. За даними слідства, група незаконно постачала до Росії значні обсяги матеріалів військового призначення, які використовують для виробництва боєприпасів і систем озброєння", – додав він.