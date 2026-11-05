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МЗС Литви викликало представника посольства РФ через атаки на цивільне населення України

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МЗС Литви викликало представника посольства РФ через атаки на цивільне населення України
Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства через триваючі атаки РФ на цивільну населення та інфраструктуру України та наголосило на необхідності притягнення агресора до відповідальності.

"Ми викликали представника посольства Росії, щоб засудити триваючі напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру по всій Україні. Смертоносні удари по поїздах, школах та укриттях є воєнними злочинами. Росія має припинити свою агресію та притягнута до відповідальності", – йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

Як повідомлялося, аварійно-рятувальні роботи в Комишувасі Запорізької області тривають четверту добу: з-під завалів деблоковано тіла 42 загиблих, ще 33 людини можуть перебувати під руїнами, за даними Національної поліції України.

РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених. Ще 30 осіб на той час могли залишатися під завалами.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#литва #позиція #рф #посол
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