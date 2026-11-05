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Під завалами в Комишувасі виявили тіла вже 42 загиблих, ще 33 людини можуть залишатися під руїнами

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Під завалами в Комишувасі виявили тіла вже 42 загиблих, ще 33 людини можуть залишатися під руїнами
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Аварійно-рятувальні роботи в Комишувасі Запорізької області тривають четверту добу: з-під завалів деблоковано тіла 42 загиблих, ще 33 людини можуть перебувати під руїнами, повідомляє пресслужба Національної поліції України в телеграм у четвер вранці.

"Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під завалами ще можуть перебувати 33 людини, пошуково-рятувальні роботи не припиняються.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених. Ще 30 осіб на той час могли залишатися під завалами.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#комишуваха #жертви
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