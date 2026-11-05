УЗАГАЛЬНЕННЯ: Заворушення відбулися біля місця дислокації НГУ під Києвом, де були повернуті після СЗЧ військові, одну з організаторок відправили під варту

Сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". На той момент там перебувало за різними даними 18 або 26 військовослужбовців, зокрема, мобілізовані перед відправкою до навчальних центрів, а також четверо бійців, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Серед учасників подій була 49-річна громадянка Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її зі спільниками пізніше було затримано, а в середу, 4 листопада вона була арештована без права внесення застави на 60 діб. Загалом підозру оголошено трьом організаторам заворушень.

Наразі поліція встановила близько 100 осіб, які перебували на місці конфлікту. Водночас Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо можливого перевищення влади службовими особами, а в Нацгвардії розпочали службову перевірку. Заяв про злочини за місцем подій до поліції не надходило, як і заявок на проведення мітингу.

ПЕРЕДІСТОРІЯ

За даними СБУ, 30 жовтня власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" та фігурантка кількох кримінальних і адміністративних справ Валентина Молода отримала від іншої жительки Київської області замовлення на вивезення військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації підрозділу. Фігурантка мала зробити це під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги.

Щоб інсценувати транспортування нацгвардійця нібито до лікарні, зловмисниця видавала себе за медика та задіяла приватне авто з символікою приватної медичної компанії "Мед-престиж" ліквідованої ще у 2023 році. Авто було придбане у 2024 році з умовою цю символіку зняти, чого так і не було зроблено. Молода представилася власницею компанії.

Також для реалізації злочину вона залучила свого знайомого, який за гроші погодився зіграти роль фельдшера під час вивезення військового. Співробітники СБУ задокументували, як напередодні заворушень цей чоловік провів дорозвідку поблизу пункту тимчасового розташування Нацгвардії, біля якого потім відбулися сутички.

ХІД СУТИЧОК

У понеділок, 2 листопада, Молода прибула до пункту дислокації підрозділу Нацгвардії в Петропавлівську Борщагівку, почала вести звідти прямий ефір та поширювати у соцмережах інформацію про нібито утримання там людей, щоб викликати суспільний резонанс та підбурити до заворушень. У низці каналів і пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії, які їх там утримують.

На місці зібралися кілька десятків цивільних осіб, серед яких місцеві мешканці, деякі з них стверджували, що деяких утримуваних військових там нібито катували, оскільки бачили на них сліди побиття. Натовп вимагав видати їм мобілізованих та повернутих після СЗЧ, а отримавши відмову, заблокували роботу пункту дислокації та намагалися потрапити всередину, вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. У відповідь із території будинку в бік натовпу почали розпилювати піну. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Спочатку цивільні вимагали вивезти тих, хто знаходився у приміщенні, а потім почали заважати і розхитувати автобус, в якому вони знаходилися. Під час сутичок лунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.

В.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів, що на початку конфлікту "жодна зі сторін не розуміла, що відбувається", а заяви про поломаний хребет одного з провернутих після СЗЧ військових "підбурювали народ зі ста осіб, додалося ще населення, і це переросло в такий агресивно налаштований мітинг.

"О 16.38 ми почали фіксувати перші сутички між присутніми та правоохоронцями, о 16.45 почалися агресивні радикальні дії, які були направлені на прорив воріт до цього приміщення. Нами було потім встановлено… що це воєнний об'єкт під охороною, і всі вимоги поліції потрапити туди були незаконними, бо без санкції суду ми не могли перевірити", – розповів він.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні. "Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – йшлося в повідомленні.

За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, внаслідок інциденту було поранено 16 військових, "які виконували задачі задля того, щоб населення не прорвалося до військової частини".

На місці подій серед цивільних було чимало неповнолітніх. Зокрема, 14-річний хлопець під час спроби перелізти через паркан упав і травмувався, бійці Нацгвардії надали йому першу допомогу, після чого відпустили.

ЗАЯВИ НАЦГВАРДІЇ

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко, який прибув на місце подій, повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, і там, зокрема, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після СЗЧ, і чотирьох із них було госпіталізовано. "Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи", – сказав розповів він під час спілкування з місцевими мешканцями.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Він назвав інформацію щодо важких тілесних ушкоджень, які нібито мали деякі з нацгвардійців, суперечливою. "Ви бачили особисто, що вже деякі люди, які дійсно, можливо, потребували допомоги – цей висновок будуть давати лікарі – вони в кареті швидкої допомоги це місце покинули", – сказав речник Нацгвардії.

Музичук заявив, що не може оприлюднити кількість людей, які перебували у відповідному місці дислокації "в першу чергу з питань безпеки". "Я можу сказати, що в будь-якому випадку вони покинуть це місце в найближчий час, вони тут не будуть знаходитись… Однозначно не буде ця будівля і я думаю, що найближчим часом ми всі звідси розосередимося, якщо казати військовою мовою. Ми не можемо створювати умови, де 200-300 чоловік перебувають в одній точці, тому що дуже швидко ця локація стає помітною", – наголосив він.

За словами речника Нацгвардії, такі ситуації, як склалися в Петропавлівській Борщагівці, використовуватимуться, щоб покращувати умови перебування військовослужбовців. "Наша країна перебуває в війні, і багато підходів, які стосуються роботи з мобілізаційним ресурсом, потребують вдосконалення", – сказав Музичук.

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інформації про ймовірні катування військовослужбовців у військовій частині. У "Азові" також повідомили, що четверо військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), мали травми, тому їх направили до госпіталю на обстеження.

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола подій у Петропавлівській Борщагівці, відповідає інтересам РФ. "Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", – сказав він у відеозверненні.

За словами Прокопенка, люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються в тилу саботажем, дискредитуючи українських військових і створюючи вигідну для Росії картинку. "У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу", – наголосив командувач.

Пізніше Півненко закликав українців не розхитувати ситуацію і не кидати звинувачення у військових Сил оборони. "Не треба хитати наших військовослужбовців, я взагалі про Сили оборони. Ми виконуємо задачі, нам дуже неприємно… Ми гинемо… Як це так відбувається, що народ, який ми захищаємо, зараз нас у чомусь ще і звинувачує. Що це взагалі?", – сказав Півненко, відповідаючи на питання, чи є в нього меседж до суспільства після ситуації, яка склалася в понеділок ввечері в Петропавлівській Борщагівці.

Півненко зазначив, що буде проведено ревізію подібних локацій, щоб їх не було в містах. "Я своїм рішенням переміщу військових подалі від таких ситуацій", – додав він.

Командувач запевнив, що надасть оцінку і діям підрозділів Нацгвардії.

ЗАЯВА ГЕНШТАБУ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ

Українські військовослужбовці заслуговують на повагу, захист і справедливе ставлення з боку держави та суспільства, а військова форма ніяким чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз, приниження і насильства, йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил України стосовно подій в Петропавлівська Борщагівка.

"Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України. Дотримання закону є обов'язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень", – наголосили у Генштабі.

У відомстві зазначили, що право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. "Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці", – йдеться в заяві.

В Генштабі також нагадали, що оприлюднення інформації про місця перебування військових, яка може допомогти противнику встановити їхнє розташування, створює реальну загрозу життю та безпеці людей, і передбачає кримінальну відповідальність згідно ст.114-2 Кримінального кодексу України.

Командир окремої 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у зв'язку з подіями у Петропавлівській Борщагівці висловив підтримку побратимам із 1-го корпусу НГУ "Азов", командуванню Національної гвардії України та всім військовослужбовцям Сил оборони. "Мусимо констатувати, що в тилу ворогу вдається досягати значно більших успіхів, ніж на фронті. На початку повномасштабного вторгнення важко було уявити, що російським катам вдасться протиставити цивільних і військових усередині українського суспільства. На жаль, події під Києвом свідчать, що певних успіхів на цьому напрямку агресор таки досяг", йдеться у його заяві, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Федоренко зауважив, що першочергове завдання українців – зберігати єдність, хоч визнав, що реалізувати його, непросто. "Для цього потрібні щоденні зусилля кожного й кожної. Адже ворожі провокації спрямовані проти всіх нас. Ми можемо перебувати під інформаційною атакою противника, навіть коли перебуваємо далеко від лінії бойового зіткнення та почуваємося в повній безпеці", – наголосив він.

ЗАЯВИ ОМБУДСМЕНІВ

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону. "У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей", – написала Решетилова у Facebook у вівторок.

При цьому вона повідомила, що у межах перевірки буде встановлено, чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із самовільного залишення частини, новобранців, а також щодо процедур і етапів проходження ними служби. "Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, – питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", – додала Решетилова.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив запити до всіх правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини інциденту, встановити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям усіх учасників події. "Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Разом з тим, омбудсман засудив дії цивільних осіб, які брали участь у нападі на військовослужбовців на місці події. "Засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції. Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, – це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу. Тут теж вимагаю юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб", – зазначив він.

Лубінець вказав, що неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів.

ЗАЯВИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИКІВ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пов'язав події у Петропавлівській Борщагівці із загальною стратегією РФ щодо дестабілізації країн західного світу та досягнення розколу між ними. "Провокація в Петропавлівській Борщагівці – чому з-поза неї стирчать російські вуха… Не досягаючи жодних цілей на полі бою та несучи рекордні втрати, Москва робить головну ставку на розхитування тилу. Саме тому Росія посилює удари по цивільних, енергетиці, залізниці, економіці. А також – по емоціях людей. І це стосується не лише України", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов ще увечері понеділка відвідав Петропавлівську Борщагівку і назвав події там "класичною вуличною акцією". "Відбувається класична вулична акція, скажімо так прямо. Це те, чого бути не має. І це не нормально. По-перше, не дають доправити до лікарні людей, кому вона точно потрібна", – сказав він журналістам на місці подій.

На наступний день він назвав події в Петропавлівській Борщагівці неприпустимими для держави і що вони "шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози". За словами Буданова, правоохоронці з'ясовують усі деталі, щоб притягнути винних до відповідальності та не допустити повторення такого в майбутньому.

Пізніше він заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими. "Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об'єктивне розслідування. Ніхто не має права чинити свавілля", – написав він в Телеграм.

Він наголосив, що Сили оборони України зараз є головною опорою існування держави. "Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях", – додав Буданов.

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звернулася до спікера Руслана Стефанчука із закликом зібрати погоджувальну раду і запросити на неї керівництво Національної поліції, Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України, також Лубінця і Решетилову, щоб заслухати повну інформацію про інцидент в Петропавлівській Борщагівці. "ВР не повинна самоусуватися від цих складних тем, тому треба негайно зібрати погоджувальну раду. Ну, й прийшов час розглянути наші законопроєкти про терміни служби, справедливу ротацію, мотиваційні пакети і збільшення грошового забезпечення ЗСУ. Від правоохоронних органів чекаємо прозорого і справедливого розслідування інциденту на Петропавлівській Борщагівці", – заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин вважає, що трансляції та активність у соцмережі TikTok найбільше вплинули на розвиток подій у Петропавлівській Борщагівці. "Аналіз ситуації на місці показує, що найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність в тіктоці, і це основна платформа для тієї публіки, яка там буянила", – сказав Литвин журналістам у середу.

Він зазначив, що телеграм-канали публікували різну інформацію про ситуацію – як фактичні повідомлення, так і дезінформацію, а також правдиві відомості про учасників подій. "Але все ж таки реально накручували натовп і гнали дезінформацію в основному через тікток. І це якраз приклад того, яку роль відіграє саме тікток, і не тільки в нашій країні", – заявив Литвин.

ЗАЯВИ ПРАВООХОРОНЦІВ

Очільник Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці, і заявив, що в межах розслідування "буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових". Міністр закликав громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій. За його словами, командування НГУ надає повне сприяння.

За словами Вигівського, передумовою конфлікту у Петропавлівській Борщагівці була зрежисована ситуація, направлена проти Національної гвардії України. "Росія веде гібридну війну, веде її дуже непогано. І оця ситуація, яка вчора відбулася, тільки розхитує нас зсередини… не можна вестися на провокації і так себе вести", – сказав міністр.

Вигівський розказав, що будівля довколо якої виник конфлікт, була в оренді НГУ на законних підставах.

"Ми діяли максимально толерантно, щоб не допустити будь-яких жертв", – підсумував міністр.

Він додав, що серед осіб, які дозволяли собі нецензурну лексику на адресу командувача НГУ є особа, яка раніше була фігурантом справи СБУ. "Зараз проводяться слідчі дії, обшуки, затримання", – зауважив міністр.

Національна поліція України повідомила, що встановила 16 радикально налаштованих осіб, які здійснювали провокативні дії у будинку в Петропавлівській Борщагівці, ще 26 людей підтримували такі дії.

В.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що жодних заяв про злочини, які відбувалися в тій будівлі, до правоохоронних органів, зокрема, до поліції не надходило. Також, за його словами, не надходило і заявок на проведення мітингу.

Він додав, що Нацполіція також розслідує справу за статтею про опір правоохоронному органу, і СБУ розпочала провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності військовим формуванням. "Правоохоронці утримувалися від застосування сили, щоб не допустити подальшої ескалації та кровопролиття… вони не дали можливості зробити "картинку", і на даний момент майже не маємо потерпілих під час інцидентів, які сталися", – підсумував він.

Державне бюро розслідувань (ДБР) в свою чергу розпочало кримінальне провадження за фактом подій в Петропавлівській Борщагівці. "Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)", – йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

У ДБР заявили, що у межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних осіб, "зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з'ясують причини та перебіг конфлікту". У відомстві також наголошують, що навколо події поширювалося багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося, і частина цих тверджень не має належного підтвердження. У Бюро запевняють, що забезпечать повне, об'єктивне та неупереджене розслідування.

Служба безпеки України повідомила, що встановила близько ста осіб, які брали активну участь в подіях в селі Петропавлівська Борщагівка, а метою заворушень було звільнення одного із чоловіків, який самовільно залишив частину, але пізніше був затриманий.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький розповів про відкрите провадження за статтею 114-1 (перешкоджання законної діяльності Збройних сил України), а також кримінальні провадження за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Сил оборони України). "Окрім цього, органами прокуратури вирішено питання про обєднання ще одного кримінального провадження – за статею 294 – масові заворушення, яке розслідувалося органами Нацполіції", – додав він.

СПРАВА ПРОТИ ОРГАНІЗАТОРІВ

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив, що Валентина Молода разом зі спільниками під виглядом бригади "швидкої допомоги" за гроші пропонувала послугу з вивезення мобілізованих чоловіків з місць утримання чи територіальних центрів комплектування. За даними обвинувачення, озвученими в суді, за таку евакуацію на брендованому автомобілі швидкої допомоги фігуранти просили 107 тис грн.

Вигівський назвав фейками заяви про існування нібито катівень для військовослужбовців. "Це своєрідна схема витягання ухилянтів… Ця дама із тією метою і їхала", – сказав Вигівський, коментуючи затримання жінки.

Служба безпеки України повідомила, що затримала і повідомила про підозру трьом організаторам заворушень, що відбулися в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. "За матеріалами справи, однією із затриманих є жителька Київської області, яка спровокувала сутички поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії України в обмін на грошову винагороду", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили замовниці провокацій і двом її спільникам про підозри відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Планується повідомлення про підозру активній учасниці заворушень та притягнення до відповідальності всіх інших осіб, причетних до провокацій. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

4 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав Молодій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. "У межах кримінального провадження за фактом сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, Валентині Молодій оголосили про підозру 3 листопада. Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших збройних формувань, а також поширення інформації про місце розташування військових і організацію масових заворушень", – сказала прокурор Марина Грушевська.

Сама підозрювана заявила, що не знала про військовий характер об'єкта, а приїхала туди на прохання жінки, яка повідомила про нібито незаконне утримання та катування її чоловіка. Молода також заперечила, що збирала людей або підбурювала натовп.

Сторона захисту просила обрати їй запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою, посилаючись, зокрема, на те, що підозрювана виховує 11-річну доньку.

СБУ також повідомила про затримання ще однієї учасниці сутичок, яка закликала до блокування та пошкодження автобуса Нацгвардії. Трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і несанкціоноване поширення інформації про їхнє розміщення. Наразі слідчі скерували до суду клопотання про обрання запобіжних заходів.

Джерела:

https://dbr.gov.ua/

t.me/dmytro_lubinetzs/12996

t.me/Kyrylo_Budanov_Official/

t.me/GeneralStaffZSU/42797

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t.me/I_Vyhivskyi/520

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www.youtube.com/watch?v=v_hgVy3tUZM

https://www.slidstvo.info/news/shvydku-prodaly-kompaniia-ne-pratsiuie-khto-poshyryv-informatsiiu-pro-nezakonne-utrymannia-viyskovykh-u-petropavlivskiy-borshchahivtsi/

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https://suspilne.media/kyiv/1444633-suticki-u-petropavlivskij-borsagivci-zinci-medikini-obiraut-zapobiznij-zahid/