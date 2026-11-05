СБУ затримала в Сумах коригувальницю ворожих ударів, яка для конспірації змінила 4 оселі за тиждень

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Сумах ще одну коригувальницю ФСБ – місцеву безробітну, яка наводила російські атаки по прифронтовому місту.

"Встановлено, що для конспірації та уникнення викриття фігурантка протягом тижня змінила чотири помешкання. Це були оселі та господарські приміщення її знайомих, які не знали про те, що жінка працювала на ворога", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

Як з'ясувало розслідування, зловмисниця намагалася знайти для ворога пункти базування прикордонників та блокпостів Сил оборони на околицях обласного центру. Щоб виявити ці об'єкти, фігурантка об'їжджала міську громаду на маршрутних автобусах, а також здійснювала піші розвідвилазки.

Співробітники СБУ задокументували злочини агентки і затримали її в одному з орендованих помешкань.

Згідно з повідомленням, до уваги ФСБ жінка потрапила, коли шукала "легкі" заробітки у чатах тематичних телеграм-каналів.

Зібрані відомості вона передавала ворогу у вигляді фото потенційних "цілей" з їхніми координатами на гугл-картах.

Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, які вона по черзі використовувала для прихованих контактів із співробітником ФСБ, особу якого наразі встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.