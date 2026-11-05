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Сибіга відвідає Румунію в четвер

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Сибіга відвідає Румунію в четвер
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Румунію у четвер, 5 листопада.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, у Бухаресті Сибіга візьме участь в урочистій церемонії передачі головування в Центральноєвропейській ініціативі від Румунії до України.

"Наша держава головуватиме в цій міжнародній організації протягом 2027 року", – йдеться у повідомленні.

Міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), де окреслить пріоритети Українського головування. Сибіга також проведе окремі двосторонні переговори з Генеральним секретарем ЦЄІ Франко Дал Масом, міністром закордонних справ Румунії Даном Нєкулаєску, віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.

У Бухаресті також запланована зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України, Румунії та Молдови у форматі Одеського трикутника.

"Головування в ЦЄІ є черговим свідченням визнання ролі нашої держави в регіоні та буде використане з метою подальшого просування інтересів України", – зазначили у відомстві.

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) – найстаріший регіональний формат співпраці в Центральній і Південно-Східній Європі, заснований 1989 року Італією, Австрією, колишньою СФРЮ та Угорщиною. Сьогодні ЦЄІ налічує 16 держав-членів – це країни ЄС та кандидати на вступ до Євросоюзу, зокрема Україна та держави Західних Балкан. Виконавчий секретаріат ЦЄІ розташований у Трієсті.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#румунія #сибіга
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