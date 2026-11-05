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Четверо жінок постраждали внаслідок артилерійського обстрілу Марганця

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Четверо жінок постраждали внаслідок артилерійського обстрілу Марганця
Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця Дніпропетровської області постраждали четверо жінок, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Росіяни вдарили по місту артилерією. Понівечені приватні оселі, багатоквартирні будинки, автівки", – написав Ганжа в телеграм-каналі вранці у четвер.

За його словами, двох постраждалих жінок віком 47 та 87 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #обстріл #марганець
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