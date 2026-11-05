У трьох районах Києва застосували екстрені відключення електроенергії

Екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго" застосували в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва, повідомляє КМВА у телеграм-каналі вранці четверга із посиланням на ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", – зазначається в повідомленні.

У ДТЕК також повідомили, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів у своєму телеграм-каналі.