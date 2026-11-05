Військові США, можливо, відновлять бойові дії проти Ірану – ЗМІ

Американське військове командування завершує підготовку до можливого відновлення масштабних бойових дій проти Ірану, перекидає на Близький Схід додаткові сили та засоби, повідомляє портал Axios з посиланням на офіційних осіб.

Тим часом найближчі помічники президента США Дональда Трампа поки що не знають, які кроки він зробить далі після поразки на проміжних виборах до Конгресу США, зазначає Axios, Портал зазначає, що відновлення війни буде вкрай непопулярним кроком і може не привести до успішних результатів.

Проте один із колишніх радників Трампа зазначив у розмові з Axios: "Одна справа – програти проміжні вибори. Але Трамп не хоче виглядати так, ніби програв двічі".

Видання вважає, що перед Трампом у іранському питанні загалом стоять переважно несприятливі перспективи. Президент США визнав, що війна з Іраном дорого обійшлася республіканцям на проміжних виборах. Тепер йому доведеться вирішити: мінімізувати втрати й укласти угоду, або ж піти на ескалацію й повернутися до бомбардувань.

Також зазначається, що якщо іранська влада відмовиться йти на поступки – або, відчувши слабкість після політичної поразки президента, підвищить свої вимоги, – Трампу буде вкрай складно домогтися угоди.

Президент уже кілька тижнів говорить про те, що після виборів так чи інакше покладе край війні.

У середу, під час відповіді на запитання журналістів, коли саме він збирається закінчити війну, Трамп сказав: "Тоді, коли я сам захочу. Але зробити це потрібно правильно, адже у них у жодному разі не має бути ядерної зброї".