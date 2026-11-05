Шестеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 17 населених пунктах Харківської області, 6 людей, серед яких 8-річна дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 35-річна жінка; у м. Дергачі зазнав поранень 67-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 40-річна жінка і 8-річний хлопчик; у с. Шестакове Старосалтівської громади поранено 48-річного чоловіка; у сел. Приколотне Вільхуватської громади поранено 57-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.