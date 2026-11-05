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ППО знешкодила 105 із 128 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

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ППО знешкодила 105 із 128 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили
Фото: Ґвара

Сили ППО вночі збили або подавили 105 із 128 російських ударних дронів, Росія також випустила дві ракети Х-35, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 4 листопада Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Серед знешкоджених – 48 реактивних дронів.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #ліквідація
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