Троє людей поранені внаслідок атак дронів на Дніпропетровщину – ОВА

Росіяни майже 20 разів атакували дронами шість районів Дніпропетровщини, в Дніпрі поранено трьох людей, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гаражі. Поранень дістали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації відмовилися", – написав він у телеграмі.

За його даними, росіяни також били по інфраструктурі в Новоолександрівській громаді, Самарі, Кам'янському та Славгородській громаді. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади, у Павлограді пошкоджено приватні оселі.