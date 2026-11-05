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Троє людей поранені внаслідок атак дронів на Дніпропетровщину – ОВА

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Троє людей поранені внаслідок атак дронів на Дніпропетровщину – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни майже 20 разів атакували дронами шість районів Дніпропетровщини, в Дніпрі поранено трьох людей, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гаражі. Поранень дістали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації відмовилися", – написав він у телеграмі.

За його даними, росіяни також били по інфраструктурі в Новоолександрівській громаді, Самарі, Кам'янському та Славгородській громаді. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади, у Павлограді пошкоджено приватні оселі.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #дніпропетровська #обстріли
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