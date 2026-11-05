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Втрати РФ за добу склали 2380 військових і 23 артсистеми – Генштаб

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Втрати РФ за добу склали 2380 військових і 23 артсистеми – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2380 російських військових, знищили 1163 безпілотники, 375 одиниць автотехніки, 23 артилерійські системи, п'ять засобів ППО, п'ять наземних роботизованих комплексів, три бойові броньовані машини, дві РСЗВ, дві одиниці спецтехніки та танк, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 599 390 (+2 380) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 454 танки, 25 643 бойові броньовані машини, 51 902 артсистеми, 2254 РСЗВ, 1738 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3077 наземних роботизованих комплексів, 596 221 БпЛА, 5192 крилаті ракети, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 170 256 одиниць автомобільної техніки та 4873 одиниці спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#генштаб #втрати #рф
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