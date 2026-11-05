5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, Всесвітній день ромської мови, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Міжнародний день проєктного менеджера в історії, Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими.

День 1718 Російська агресія - Day 1718 Russian aggression

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 70 / 203.

День був заснований у грудні 2015 року з ініціативи Японії. Дата 5 листопада обрана на честь японського селянина, який у 1854 році першим помітив наближення цунамі і підпалив свої снопи, щоб попередити односельців, тим самим врятувавши їх від загибелі.

Проведення цього дня спрямоване на інформування людей про небезпеку цунамі, поширення знань про превентивні заходи та вдосконалення систем раннього попередження.

Всесвітній день ромської мови

Всесвітній день ромської мови є свідченням багатого культурного спадку нашого світу, наголошує значення ромської мови та її роль у культурній самобутності та спадщині ромського народу. Цей день є не лише святом, але й закликом до дій, спрямованих на збереження та просування ромської мови.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

5 листопада кожного року в різних країнах відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Роботу цих людей шанують в усьому світі, адже співробітництво та консолідація зусиль спеціалістів дозволяють вирішувати серйозні для людства питання.

Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійної дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах.

До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року, а вже пізніше перенесли на 5 листопада.

Міжнародний день проєктного менеджера

Міжнародний день проєктного менеджера започаткований у 2004 році. День керування різноманітними проєктами вперше пройшов на чолі з Лаверном Джонсоном та Лорі Мілхевен. В акції також брали участь жінки та чоловіки з команди IIL – Міжнародного інституту навчання.

Свято проєктних менеджерів створене, щоб відзначити працю спеціалістів у галузі керування проєктами. Без грамотної координації неможливо реалізувати будь-які програми ефективно, плідно та з найменшими витратами ресурсів.

Робота менеджерів дозволяє запроваджувати різноманітні заходи та втілювати правові, промислові, комерційні, наукові, навчальні, будівельні та безліч інших проєктів. Завдяки участі спеціалістів вдається раціонально розподіляти трудові, фінансові, матеріальні активи. Наразі свято проєктних менеджерів відзначають близько 15-20 мільйонів професіоналів з усього світу.

Міжнародний день стаута

Щороку у перший четвер листопада світ відзначає Міжнародний день стаута. Всі шанувальники міцного ірландського пива насолоджуються улюбленим напоєм.

Темний ель або портер почали готувати з 1700 року. Пиво стало поширеним серед вуличних торгашів. Свято запровадила у 2011 році Ерін Петерс, також відома як Богиня пива. Спочатку видатну дату святкували лише в пивоварнях, барах та ресторанах. Але потім свято поширилося на інтернет-ресурсах.

З роками смак, міцність, рецептура, колір напою змінювалися. І вже ніхто достеменно не може пояснити відмінності між портером та стаутом. У XIX столітті лікарі рекомендували міцне пиво своїм пацієнтам як лікувальний засіб з корисними цілющими властивостями.

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти

Держави-члени ЮНЕСКО проголосили перший четвер листопада Міжнародним днем боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, включно з кібербулінгом. Ця декларація визнає, що пов’язане зі школою насильство в усіх його формах порушує права дітей і підлітків на освіту, здоров’я та благополуччя. Цей день закликає різні зацікавлені сторони, включно з державами-членами, партнерами ООН, міжнародними та регіональними організаціями, громадянським суспільством, неурядовими організаціями та окремими особами, пропагувати, відзначати та сприяти проведенню цього міжнародного дня.

Мета – залучити учнів, батьків, освітні спільноти, органи управління освітою та такі сектори, як технологічна індустрія, до запобігання всім формам насильства та сприяння створенню безпечного навчального середовища.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Добросєрдова (1876–1936), українського вченого в галузі фізичної та неорганічної хімії, педагога;

115 років від дня народження Дмитра Мирона-Орлика (1911–1942), українського публіциста, політичного діяча, ідеолога українського націоналізму, члена ОУН, учасника національно-визвольної боротьби, автора світоглядно-ідеологічної праці "Ідея і чин України";

90 років від дня народження Віктора Львовича Клина (1936–2006), українського піаніста, композитора, музикознавця, педагога;

70 років від дня народження Леоніда Володимировича Ушкалова (1956–2019), українського літературознавця, письменника, поета, критика, педагога;

30 років від дня заснування (1996) Борзнянського художньо-меморіального музею "Садиба народного художника України О. Саєнка".

Ще цього дня:

1916 - Імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща;

1935 - Випущена настільна гра "Монополія";

1953 - У Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів);

1963 - Відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська");

1965 - Відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1968 - Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 - Відкриті станції київського метрополітену "Святошино" (до 1993 року, нині Святошино), "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська");

2015 - В Україні започатковано Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

5 листопада православна церква відзначає день пам’яті святих мучеників Галактіона і Епістими, подружжя, що своїм життям і мучеництвом стало символом істинної християнської відданості. Історія їхнього життя, сповнена жертовності, віри та любові, надихає вірян у всі часи.

Галактіон народився в сирійському місті Емеса в III столітті, у заможній язичницькій родині. Його мати, яка довго не могла мати дітей, у відчаї звернулася до язичницьких богів. Згодом вона зустріла благочестивого християнина, що навернув її до християнської віри. Після народження сина вона виховувала його в таємній вірі в Христа, оскільки тодішній соціум не сприймав християнство.

Коли Галактіон досягнув повноліття, він одружився з язичницею на ім’я Епістима. Любов Галактіона та його духовна сила вплинули на Епістиму, і з часом вона прийняла хрещення. Подружжя вирішило присвятити себе служінню Богові, відійшовши у пустелю, де обидва прийняли чернечий постриг.

Жорстокі гоніння на християн у ті часи не оминули Галактіона та Епістиму. Їх заарештували і змушували зректися Христа, але вони залишилися непохитними у своїй вірі. Піддані жорстоким катуванням, Галактіон і Епістима не зреклися віри, за що були засуджені до страти.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон

З прикмет цього дня:

Холодне повітря без хмар віщує похолодання, іній на вербі — довгу й холодну зиму, а іній на всіх деревах — відлигу. Місяць у тумані означає, що негода не буде довгою, а сніг пророкує сніжну зиму. Дощ вважається доброю прикметою, що віщує врожайний рік.

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