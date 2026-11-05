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Канада заборонятиме в'їзд російським і білоруським спортсменам, які виступатимуть під національними символами

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Канада в індивідуальному порядку заборонятиме в'їзд російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, якщо вони мають намір виступати під національними символами, йдеться в спільній заяві глави МЗС Аніти Ананд, міністерки імміграції Ліни Метледж Діаб і держсекретаря зі спорту Адама ван Кувердена.

"Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства скористається своїми повноваженнями, передбаченими частиною 22.1(1) Закону про імміграцію та захист біженців, щоб в індивідуальному порядку розглядати питання в'їзду російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб до Канади й забороняти їм в'їзд, якщо вони мають намір виступати під своїми національними символами", – йдеться в заяві.

Канада також вимагатиме заборони участі росіян і білорусів під національними символами на заходах, які фінансує канадський уряд. Спортсмени в нейтральному статусі й надалі зможуть брати участь у змаганнях у Канаді.

"Доки Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України за співучасті Білорусі, ні Росія, ні Білорусь не повинні бути офіційно представлені у міжнародному спорті", – наголосили в уряді.

Як повідомлялося, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення, яке дозволило російським збірним брати участь у чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею. Фінляндія заявила, що не гратиме проти Росії, доки триває війна.

Керівні хокейні організації чотирьох країн – Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії – оприлюднили свої заяви, в яких піддали критиці рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску РФ до участі в чемпіонатах під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) у 2027 році.

Джерело: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2026/11/statement-from-canada-on-the-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-in-international-sport.html

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#заборона #канада #росіяни #вїзд
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