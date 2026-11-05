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Від початку доби на фронті відбулося 179 боїв – Генштаб

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Від початку доби 4 листопада на фронті зафіксували 179 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському відбулось два бойові зіткнення, на південно-слобожанському – 6, на лиманському – 5, на слов'янському – 2, на костянтинівському – 10, на покровському – 16, на гуляйпільському – 9.

На куп'янському, краматорському, олександрівському, оріхівському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MGXcVpetLFZckSE2g2N2pSxSn3gR1317dAZcazoHhS9ayo3sSTjiyUX5KQG6vrZEl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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