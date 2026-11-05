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Експосол України у США Маркарова позитивно оцінила результати американських виборів

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Колишня посолка України в США Оксана Маркарова відзначила, що серед нових губернаторів і членів Конгресу США від обох партій є чимало людей, які підтримують Україну.

"Єдиний стриманий позитив, який варто зазначити виходячи з мого знання людей і процесів: попри втрати деяких наших активних друзів, загалом серед губернаторів кількість людей, яких ми знаємо особисто і які підтримують нашу боротьбу – поповнилась представниками і Республіканської і Демократичної партії", – написала вона у фейсбуці.

За словами Маркарової, серед нових членів Палати представників і Сенату також багато людей, з якими працює українська громада, є й нові члени українського походження.

Водночас вона наголосила, що результати виборів "це не добре і не погано", а внутрішня американська історія. Україна, на її думку, має посилювати двопартійне партнерство зі США, а кількість візитів і делегацій до країни наступного року має суттєво зрости.

Проміжні вибори в США відбулися 3 листопада.

Джерело: https://www.facebook.com/100002003920755/posts/29027262673590478/?rdid=8cK58owkhayoFOhd

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#маркарова #вибори #сша
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