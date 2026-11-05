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Кушнер відзначив конструктивний підхід Зеленського та його команди до мирного врегулювання

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер відзначив конструктивний підхід президента України Володимира Зеленського та його команди до пошуку шляху до мирного врегулювання.

"Ми цінуємо конструктивний підхід президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляху до подальшого врегулювання", – написав він у соцмережі Х.

За словами Кушнера, мета США полягає не лише в тому, щоб припинити війну, а й у тому, щоб сформувати ширшу архітектуру безпеки, яка гарантувала б, що бойові дії ніколи не відновляться.

Як повідомлялося, 4 листопада Зеленський провів півторагодинну розмову з Кушнером і спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо підготовки тристоронніх переговорів, які за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2118094769226133656

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #підхід #зеленський #сша
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