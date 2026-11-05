Кушнер відзначив конструктивний підхід Зеленського та його команди до мирного врегулювання

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер відзначив конструктивний підхід президента України Володимира Зеленського та його команди до пошуку шляху до мирного врегулювання.

"Ми цінуємо конструктивний підхід президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляху до подальшого врегулювання", – написав він у соцмережі Х.

За словами Кушнера, мета США полягає не лише в тому, щоб припинити війну, а й у тому, щоб сформувати ширшу архітектуру безпеки, яка гарантувала б, що бойові дії ніколи не відновляться.

Як повідомлялося, 4 листопада Зеленський провів півторагодинну розмову з Кушнером і спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо підготовки тристоронніх переговорів, які за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2118094769226133656