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Демократи в Конгресі США зможуть ухвалити нову допомогу Україні – ЗМІ

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Демократи, які за підсумками проміжних виборів здобули контроль над обома палатами Конгресу США, зможуть ухвалити нову допомогу Україні, повідомляє Reuters.

"Отримавши контроль над обома палатами Конгресу із січня, демократи зможуть визначати порядок денний голосувань. Це дозволить їм схвалити нову допомогу Україні – рішення, яке, ймовірно, набере необхідні дві третини голосів для подолання вето Трампа", – йдеться в матеріалі агентства.

За даними Reuters, помічники демократів називають підтримку Києва пріоритетом. Агентство зазначає, що президент Дональд Трамп фактично припинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, попри широку підтримку такої допомоги в Конгресі з боку обох партій.

Демократи також можуть зосередитися на скасуванні санкцій щодо російського дизпалива. Зокрема, конгресмен Грегорі Мікс, який, імовірно, очолить комітет у закордонних справах Палати представників, ініціював двопартійний законопроєкт про блокування плану Трампа щодо повернення російського дизпалива на світовий ринок.

Остаточний розмір демократичної більшості, за даними агентства, ще не визначено.

Як повідомлялося, демократична партія здобуває більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників Конгресу США за результатами проміжних виборів, перебираючи повний контроль над законодавчою гілкою влади у Республіканської партії на тлі зниження схвалення політики президента Дональда Трампа, повідомляють телеканал CBS News і видання The Guardian у середу вранці.

Проміжні вибори в США відбулися 3 листопада.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/five-ways-us-foreign-policy-may-change-with-democratic-congress-2026-11-04/

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#допомога #конгресс #сша
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