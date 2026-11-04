UADamage залучає інвестиції від Ondas Capital та Pravo Ventures для підготовки до міжнародного розширення

Українська технологічна компанія UADamage повідомила про залучення інвестицій від Ondas Capital та Pravo Ventures для прискорення розвитку своєї технології виявлення вибухових загроз на базі штучного інтелекту та створення можливостей для впровадження цих рішень для операторів оборонного та гуманітарного розмінування на міжнародному рівні.

"На даний момент ми не афішуємо розмір раунду", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і генеральний директор UADamage Віталий Лопушанський.

Розроблена та впроваджена в Україні, технологія UADamage поєднує мультисенсорне об'єднання, виявлення на базі штучного інтелекту та геопросторову аналітику для виявлення вибухових загроз та створення детальних карт ризиків. Ці можливості допомагають операторам приймати більш обґрунтовані рішення під час оцінки забруднених земель, планування операцій з розмінування та навігації потенційно небезпечними маршрутами.

"На нас справила велике враження робота команди UADamage у сфері розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD) з використанням штучного інтелекту. Вони поєднують практичний досвід, глибокі технічні знання та чітке розуміння реальних викликів, створюючи технології, що мають значення далеко за межами України. Надихає той факт, що в Україні з'являються інновації такого рівня, які можуть бути корисними в усьому світі", – зазначає керуючий директор і операційний директор Ondas Capital Джеймс Акуна.

За оцінкою генерального партнера Pravo Ventures Ганса Браунфіша, розроблена UADamage технологія відповідає як на нагальні потреби на полі бою, так і на один із ключових викликів, що постануть перед Україною під час майбутньої відбудови.

"Мінна загроза знову набула критичного значення в сучасних бойових діях, тоді як величезні території по всьому світу залишаються забрудненими вибухонебезпечними залишками минулих конфліктів, а майбутні війни можуть лише посилити цю гуманітарну проблему. Підхід UADamage, що базується на інтеграції даних із реальних умов бойових дій в Україні, пропонує ефективний спосіб використання сучасних – і перспективних – технологій для виявлення загроз, аналізу забруднених територій та, зрештою, допомоги Україні – як у перемозі у війні, так і в побудові мирного майбутнього", – зазначає Браунфіш.

Лопушанський впевнений, що залучене фінансування суттєво прискорить масштабування продуктів компанії, допоможе розширюватися на міжнародному рівні та розвивати партнерства між каналами, посилити доставку, навчання та польову підтримку.

UADamage – українська технологічна компанія, заснована для підтримки гуманітарного розмінування та відновлення після війни. Команда розробляє штучний інтелект і багатосенсорні безпілотні рішення для картування пошкоджень та виявлення ВНП. З 2022 р. UADAMAGE створила GIS-платформу для інтерактивного відображення пошкоджень та мінних полів, інтегрувавши RGB-, IR-магнітометричні та GPR-дані. Компанія працює у партнерстві з Міністерством економіки України, ДСНС, міжнародними донорами та університетами для масштабування технології та формування національної бази підписів UXO і цифрового двійника територій.

Ondas Capital – інвестиційно-консультаційна платформа з капіталом $150 млн, створена компанією Ondas Inc. (NASDAQ: ONDS) у вересні 2025 року для прискорення розвитку та перенесення перевірених у бойових умовах безпілотних технологій з України до Сполучених Штатів і Європи.

Pravo Ventures – інвестиційний синдикат, що базується у США та зосереджений на Україні; він надає акредитованим інвесторам доступ до інноваційних українських оборонних стартапів.

https://www.uadamage.com/news/6a64f21b-ec03-4b0d-9f02-c81521dcb4a1