Росія вдарила по підстанції, критично важливій для роботи Хмельницької АЕС – Сибіга

Під час останньої масованої атаки Росія вдарила по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС, Україна поінформувала МАГАТЕ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Атакуючи інфраструктуру, що забезпечує функціонування ядерних об'єктів, Росія створює ризики, потенційні наслідки яких виходять далеко за межі України й стосуються всього європейського континенту", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, удари Росії по енергетичній інфраструктурі створюють дедалі серйозніші ризики для ядерної безпеки. Він закликав міжнародних партнерів рішуче відреагувати, щоб запобігти подальшим атакам і посилити захист інфраструктури, необхідної для безпечної роботи українських АЕС.

Як повідомлялося, атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомило Міністерство енергетики.

У вівторок, 3 листопада, російські окупанти нанесли удар по підстанції, критично необхідній для роботи Хмельницької АЕС. У Києві та області впродовж дня діяли екстрені відключення електроенергії.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2118068855058694365