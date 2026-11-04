Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером підготовку до тристоронніх переговорів зі США та Росією

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, присвячену підготовці тристоронніх переговорів.

"Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та Росією – вже менш ніж за тиждень. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, у середу в Брюсселі команди України, США, ЄС, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представники бізнесу провели зустріч щодо повоєнного відновлення. У четвер там же відбудеться зустріч щодо гарантій безпеки для України.

Під час розмови зі спецпосланцями також обговорили ППО, зокрема потребу в ракетах-перехоплювачах для Patriot, і двосторонні треки зі США, зокрема формат Drone Deals.

"Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними", – наголосив президент.

Як повідомлялося, за словами Віткоффа, переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.