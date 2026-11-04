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Нардепи пропонують Раді запровадити річний мораторій на планові перевірки бізнесу та спростити процедури для постраждалих від атак підприємців

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Нардепи пропонують Раді запровадити річний мораторій на планові перевірки бізнесу та спростити процедури для постраждалих від атак підприємців

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про підтримку бізнесу в умовах постійних російських обстрілів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у середу.

За його словами, однією з ключових норм документа є запровадження мораторію на проведення планових перевірок суб'єктів господарювання строком на один рік. Зазначається, що відповідна ініціатива спрямована на зменшення адміністративного тиску на підприємців у період регулярних повітряних атак з боку РФ.

Окрім цього, проєкт закона передбачає механізм повернення коштів ПДВ та акцизного податку живими грошима за майно та товари, які були знищені внаслідок військово-оборонних дій або атак. Також документ встановлює заборону на застосування штрафних санкцій до бізнесу у разі втрати чи руйнування первинних документів через російські обстріли.

Депутат додав, що до тексту документа вже включили окремі пропозиції від представників бізнес-асоціацій та підприємців, а додаткові деталі опрацьовуватимуться під час підготовки ініціативи до другого читання.

Законопроєкт зареєстрований 4 листопада, проте текст документу станом на середу відсутній на сайті парламенту.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/20508

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/71513

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · Політичні новини
#законопроєкт #рада
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