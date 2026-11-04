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Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн доплати за участь у відновлювальних роботах – прем'єр

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Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн доплати за участь у відновлювальних роботах – прем'єр
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати по 30 тис. грн на місяць фахівцям, які відновлюють об'єкти енергетики, ЖКГ та залізниці після російських атак, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону", – написав він у телеграмі.

Як уточнив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, ідеться про оновлення програми доплат для ремонтних бригад, проєкт якого розробило Міненерго. Державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об'єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об'єктах залізничного транспорту загального користування з листопада до березня.

"Виплати розпочнемо вже цього місяця", – написав Шмигаль.

За його словами, координуватимуть експериментальний проєкт Міненерго та Мінінфраструктури.

За словами Корецького, рішення ухвалили на пряме доручення президента. Він зазначив, що щодня Росія запускає по об'єктах критичної інфраструктури по 300-400 дронів, а також регулярно б'є ракетами. З серпня зафіксовано понад 2000 влучань.

Минулого опалювального сезону уряд уже запроваджував подібні доплати, тоді по 20 тис. грн на місяць.

Як повідомлялося, 2 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетичної інфраструктури, а також передбачити ротації бригад, які працюють у найскладніших умовах.

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#доплати #енергетики #премєр
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