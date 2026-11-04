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Трамп заявив, що не розглядає відставку Гегсета

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Трамп заявив, що не розглядає відставку Гегсета
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами в середу, 4 листопада, заявив, що не розглядає відставку міністра оборони Піта Гегсета.

"Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов'язками", – заявив Трамп у відповідь на питання, передає Clash Report.

Разом з тим, додав Трамп, Гегсет міг би стати популярним сенатором.

"Я, власне, думаю, що він був би дуже популярним, якби це зробив (зайняв посаду в Сенаті – ІФ-У). Але я про це взагалі нічого не чув", – сказав він.

Як повідомлялося, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Трамп може спробувати знайти когось, хто візьме на себе провину за поразку Республіканської партії на виборах. Гегсет у цій ситуації розглядається деякими союзниками президента як потенційно вразливий.

Пізніше в ЗМІ з'яивлася інформація про те, що Трамп обговорює з радниками майбутнє Гегсета після проміжних виборів.

За результатами виборів до Конгресу 3 листопада Демократична партія США отримує більшість в обох палатах. Республіканці показали невдалі результати й на виборах губернаторів низки штатів, зокрема – Техасу. Невдачі на виборах сталися, зокрема, у традиційно "республіканських" штатах. Американські ЗМІ зазначають, що це – свідчення того, що Трамп розчарував виборців навіть зі своєї власної партії.

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#відставка #заперечення #сша #гегсет #трамп
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