Умєров у Брюсселі обговорив із партнерами план повоєнного відновлення України, потреби у фінансуванні на 2027р. та гарантії безпеки

Підготовку плану повоєнного відновлення та економічного розвитку України, потреби у фінансуванні на 2027 рік і гарантії безпеки обговорив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров із представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock під час зустрічей у Брюсселі.

"Це один із ключових документів, над яким зараз працюємо з партнерами. Він має визначити, як відновлюватимемо Україну після війни, залучатимемо інвестиції та створюватимемо можливості для розвитку нашої економіки", – написав Умєров у Телеграм-каналі за підсумками першого дня зустрічей, коментуючи роботу над Prosperity Plan.

За його словами, з українського боку до підготовки документа залучені команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу президента.

Умєров зазначив, що наразі триває предметна робота над планом, за результатами якої разом із партнерами визначено конкретні подальші кроки та терміни їх виконання. Деталі документа поки не розголошуються.

Окрему зустріч було присвячено фінансуванню України у 2027 році. Українська сторона представила партнерам розрахунки потреб у ресурсах на наступний рік, обсяги дефіциту, який необхідно покрити, та можливі джерела його фінансування.

Також учасники обговорили загрози з боку Росії для України та Європи загалом і спільні кроки для протидії їм.

Умєров повідомив, що наступного дня робота з партнерами продовжиться, зокрема щодо гарантій безпеки для України. "Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід'ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи", – наголосив він.

За словами голови СЗРУ, робота над гарантіями безпеки, повоєнним відновленням та економічним розвитком України ведеться паралельно, оскільки ці напрями є складовими єдиного плану майбутнього держави.