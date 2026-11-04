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Єврокомісія відзначила значний прогрес України в реформуванні енергетичного сектору попри війну – Шмигаль

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Єврокомісія відзначила значний прогрес України в реформуванні енергетичного сектору попри війну – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Європейська комісія позитивно оцінила результати України у впровадженні європейських стандартів в енергетичному секторі, зокрема у сфері інтеграції ринків електроенергії, корпоративного управління, розвитку відновлюваної енергетики та забезпечення прозорості ринку, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Попри повномасштабну війну та систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, Україна продовжує впроваджувати реформи та поглиблювати інтеграцію з енергетичним ринком ЄС", – написав він у Телеграм в середу.

Єврокомісія позитивно оцінила кроки України з інтеграції ринку електроенергії з ЄС, удосконалення корпоративного управління державних енергетичних компаній, створення системи мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, розвитку когенерації та відновлюваної енергетики, а також просування до участі в європейській системі обміну інформацією про радіологічні надзвичайні ситуації ECURIE.

Окремо Єврокомісія відзначила відновлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у липні 2026 року публікації ключової ринкової інформації, що сприяє підвищенню прозорості енергетичного ринку.

За словами Шмигаля, відповідні результати відображені у щорічному звіті Єврокомісії Ukraine 2026 Report.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#єк #енергетика
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