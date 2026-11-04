Єврокомісія провела переговори, присвячені післявоєнному відновленню України

Європейська Комісія в середу, 4 листопада, провела переговори в рамках постійних зусиль, спрямованих на забезпечення сталого миру для України. Участь у переговорах прийняли делегації з України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів, а також НАТО та Світового банку.

"Ці переговори є продовженням нещодавніх зустрічей, що відбулися в Маямі, і ґрунтуються на концепції процвітання, розробленій на початку цього року спільно з Україною та Сполученими Штатами. Сьогоднішня робота та подальші дії зосереджені на доопрацюванні сценаріїв післявоєнного економічного розвитку та процвітання України. Це включає визначення інструментів та засобів, які можуть підтримати майбутній розвиток України та її власні зусилля", – йдеться у заяві Єврокомісії за результатами зустрічі.

Так, в ході переговорів було підкреслено важливість амбітної програми реформ, яку Україна реалізує в рамках процесу вступу до ЄС. Ця програма реформ є ключовим чинником стабільності і, в свою чергу, зміцнює довіру інвесторів, відіграючи значну роль у залученні приватного капіталу та подальшій міжнародній підтримці, наголосили в Єврокомісії.

"ЄС залишається єдиним і непохитним у своїй підтримці України. Як найбільший донор, ЄС надав 231,5 млрд євро з початку агресивної війни Росії. І поки тривають зусилля з досягнення тривалого миру для України, триває й підтримка ЄС у зміцненні України", – резюмується у заяві.