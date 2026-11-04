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Трамп обговорює з радниками можливу відставку Гегсета – ЗМІ

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Трамп обговорює з радниками можливу відставку Гегсета – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорює з радниками майбутнє голови Пентагону Піта Гегсета після перемоги демократів на проміжних виборах у США, повідомляє в середу CBS News.

"Президент Трамп запитує у радників, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишатися на посаді", – повідомляє телеканал із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Водночас деякі співрозмовники CBS News зазначають, що Трамп ще не ухвалив рішення щодо відставки Гегсета.

Ще одне джерело заявило, що можливим кандидатом на посаду голови Пентагону може стати губернатор Флориди Рон Десантіс.

Своєю чергою представниця Білого дому Анна Келлі повідомила CBS News, що Трамп "повністю впевнений у міністрі Гегсеті".

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Трамп може спробувати знайти когось, хто візьме на себе провину за поразку Республіканської партії на виборах. Гегсет у цій ситуації розглядається деякими союзниками президента як потенційно вразливий.

За результатами виборів до Конгресу 3 листопада Демократична партія США отримує більшість в обох палатах. Республіканці показали невдалі результати й на виборах губернаторів низки штатів, зокрема – Техасу. Невдачі на виборах сталися, зокрема, у традиційно "республіканських" штатах. Американські ЗМІ зазначають, що це – свідчення того, що Трамп розчарував виборців навіть зі своєї власної партії.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#трамп #ситуація #сша #хегсет
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