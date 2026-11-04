Мобілізовані судді зберігають право на суддівську винагороду – рішення КСУ

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо гарантій суддівської винагороди для суддів, які тимчасово набули статусу військовослужбовців.

Суд визнав конституційною частину третю статті 119 Кодексу законів про працю України, однак наголосив, що її тлумачення апеляційними судами як підстави для позбавлення суддів винагороди є неконституційним.

Приводом для звернення до КСУ стали зміни до трудового законодавства від 1 липня 2022 року, якими було скасовано збереження середнього заробітку за мобілізованими працівниками. Шостий апеляційний адміністративний суд застосував ці зміни до суддів, які проходили військову службу, та припинив виплату їм суддівської винагороди.

КСУ підкреслив, що суддівська винагорода є не просто заробітною платою, а суб'єктивним майновим правом судді та важливою гарантією незалежності всієї судової гілки влади. Всі питання щодо розміру, умов, зупинення чи припинення цієї виплати мають регулюватися виключно спеціальним законом про судоустрій.

Згідно з позицією Суду, конституційний статус судді залишається безперервним протягом усього терміну перебування на посаді. Призов на військову службу під час мобілізації та тимчасове увільнення від виконання обов'язків не скасовують гарантій цього статусу. Приписи трудового кодексу можуть застосовуватися до суддів лише додатково і не можуть слугувати підставою для обмеження їхніх конституційних прав.

Оскільки закон України "Про судоустрій і статус суддів" не містить прямої норми про припинення виплати суддівської винагороди мобілізованим, законодавець та суди не мали підстав припиняти ці виплати. КСУ констатував, що правовий режим суддівської винагороди не міг бути змінений загальними правками до Кодексу законів про працю.

Оцінюючи постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від квітня та серпня 2025 року у справах заявників, КСУ вказав на недотримання конституційних вимог щодо способу регулювання винагороди. Водночас у релізі наголошується, що висновок стосується саме конституційних процедур законодавчого регулювання, а не конкретного розміру забезпечення судді під час служби.

Ухвалене рішення Конституційного суду України є остаточним, обов'язковим до виконання на всій території держави та не підлягає оскарженню.