ВАКС зобов'язав в.о. генпрокурора внести до ЄРДР відомості про можливий злочин Арахамії, інформує ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, повідомляє пресслужба Центру протидії корупції (ЦПК).

За інформацією ЦПК, слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала задовольнив скаргу організації на бездіяльність Ковальського, який не вніс відповідні відомості до ЄРДР.

"19 жовтня ЦПК подав заяву про ймовірну роздачу Арахамією "конвертів" депутатам за голосування. Ковальський відписався, як і Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди", – наголошується в повідомленні, поширеному у середу.

Водночас, як зазначили в ЦПК, реєструвати кримінальне провадження щодо народного депутата може лише генеральний прокурор. У НАБУ також підтвердили, що без внесення відповідних відомостей до ЄРДР Бюро не має можливості розслідувати можливі дії Арахамії.

Як повідомлялося, у жовтні Центр протидії корупції звернувся до тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського із заявою про злочин голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Аналіз організації вказує на можливі ознаки одержання неправомірної вигоди, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

НАБУ 27 грудня 2025 року повідомило про викриття організованої групи, до якої, за версією слідства, входили чинні народні депутати та яка забезпечувала виплати за голосування у Верховній Раді. У межах цього провадження підозри отримали п'ятеро парламентарів, зокрема заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль. Крім того, наприкінці 2025 року правоохоронці провели обшуки у помічника Давида Арахамії. За матеріалами судових ухвал, організовану групу очолював народний депутат із керівництва фракції "Слуга народу", який міг отримати $85 тис. для подальшої передачі іншим парламентарям.

У ЦПК вважають, що до організації виплат народним депутатам за потрібні голосування може бути причетний Давид Арахамія. Таке припущення в організації пов'язують із матеріалами судових ухвал, у яких ідеться про керівника організованої групи з числа керівництва фракції "Слуга народу", а також із даними про обшуки у помічника Арахамії. Водночас у ЦПК наголошують, що встановити можливу причетність голови фракції можна лише в межах досудового розслідування.

"З огляду на те, що в ЗМІ вже неодноразово згадувалася інформація про обшуки в помічника Арахамії, а також отриманий детективами дозвіл на відібрання біологічних зразків помічника, можна дійти висновку, що цим нардепом з числа керівництва фракції є саме Арахамія. Відповідно, довіреною особою є його помічник. Встановити, чи дійсно Арахамія причетний до вчинення злочину, можна лише в межах досудового розслідування. Попри це, щодо самого Арахамії кримінального провадження досі немає", – зазначали раніше в ЦПК.