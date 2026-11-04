Ченцов про доповідь ЄК щодо розширення: Вперше за всю історію ми говоримо в таких чітких категоріях про наш переговорний процес

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що дуже важливо, що з року в рік рівень підготовки України підвищується, і уже йде розмова про вступ в Європейський Союз в дуже конкретних категоріях.

"Цьогорічний звіт підтверджує, що Україна, попри надскладні умови, продовжує рух до членства в Європейському Союзі. І, насправді, дуже важливо, що рівень підготовки підвищується, і ми вже говоримо про вступ в Європейський Союз в таких дуже конкретних категоріях. Ми говоримо про відкриття усіх кластерів до кінця цього року, Європейська комісія підтвердила цю можливість, ми говоримо про закриття розділів вже в наступному році, про можливість отримання позитивного проміжного звіту, про виконання умов першого кластеру, це розділи 23-24 (23 "Судова влада та основоположні права" і 24 "Правосуддя, свобода та безпека"). Тобто вперше за всю історію ми говоримо в таких предметних, чітких категоріях про наш переговорний процес", – сказав Ченцов на пресконференції у середу в Києві.

Він звернув увагу, що Україна є серед чотирьох країн-лідерів, і є розуміння, як рухаємося далі.

Віцепрем'єр констатував, що Україна продемонструвала хороший прогрес у 9 розділах: рух товарів, фінансові послуги, цифрова трансформація, сільське господарство, енергетика, оподаткування, наука та дослідження, освіта, культура.

"Власне, коли ми говоримо про можливість закриття відповідних розділів, то якраз це ці сфери, які я назвав, і які цілком знаходяться на кращій готовності", – заявив Ченцов.

Водночас, він звернув увагу, що звіт містить низку рекомендацій і звертається увага на сфери, де від нас очікується більше роботи.

"Ми ставилися з великою серйозною увагою до цих рекомендацій, і будемо, відповідно, чином планувати нашу роботу і уряді і у Верховній Раді для того, щоб наш прогрес і надалі був помітний", – наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському Союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

Згідно із доповіддю, в усіх розділах переговорів в України є прогрес. Зокрема, в десяти його розділах відзначили як великий або good progress: про вільний рух товарів, фінансові послуги, цифрову трансформацію та медіа, сільське господарство та розвиток сільських територій, енергетику, оподаткування, науку та дослідження, освіту та культуру, митний союз, зовнішню політику, політику безпеки та оборони. По восьми розділах ЄС підняв оцінку рівня готовності вступу: вільний рух товарів, державні закупівлі, фінансові послуги, цифрова трансформація та медіа, оподаткування, судова влада та основоположні права, юстиція, свобода та безпека, освіта та культура.

Зазначається, що у разі виконання у наступному році Україною реформ у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин, Єврорада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку критеріїв (IBAR – Interim Benchmark Assessment Report), що є ключовою умовою для започаткування процесу закриття окремих переговорних розділів.

Європейська комісарка Марта Кос зазначила, що в доповіді Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції на шляху до членства в Євросоюзу країн-кандидатів. За її словами, у першому кварталі наступного року, ЄК розпочне поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами, щоб підбити підсумки існуючих заходів та дослідити подальші можливості для інтеграції.

Крім того, Кос вважає можливим для України на шляху до членства в ЄС отримати Проміжну доповідь виконання критеріїв (IBAR) вже у першій половині 2027 року.

В той же час, єврокомісарка констатувала, що у щорічній доповіді немає конкретної дати набуття Україною членства в ЄС.

В свою чергу, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна плануємо на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв, а у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, розраховує на попереднє закриття семи розділів.