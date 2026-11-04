"Акім" допомагав злочинній організації вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора – відео антикорупційних органів

Високопосадовець Служби безпеки України, який фігурує на відео із матеріалами НСРД антикорупційних органів як "Акім", допомагав злочинній організації, викритій Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) у межах операції "Карфаген", вирішувати питання і в СБУ, і в Офісі генерального прокурора.

"Мексиканець" почувався недосяжним для правоохоронців, а "Кримінал" почувався недоторканим, адже мав потужне прикриття з боку СБУ. "Акім" знав про його діяльність і допомагав вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генерального прокурора", – йдеться у відеоролику антикорупційних органів, оприлюдненому у середу в телеграм-каналах САП та НАБУ.

У відеролику стверджується, що через зв'язки у правоохоронних органах "Кримінал" отримував інформацію із баз даних про людей, зокрема, тих, яких катували. "До нього також надходили довідки у кримінальних провадженнях, а до представників СБУ зверталися за допомогою у судових справах та зняттях арешту", – зазначають в антикорупційних органах.

Зокрема, на відео є момент, в якому, як стверджується, "Кримінал" надсилає "Акіму" копію постанови про групу прокурорів у кримінальному провадженні, яке стосується розслідування мережи магазинів U420.

"Серед іншого, "Кримінал" просить "Акіма" познайомити його з новим керівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України… Також "Акім" інформує "Кримінала" про призначення співробітників СБУ на адміністративні посади", – йдеться у відео.

У той день, як уточнюють в антикорупційних органах, СБУ проводить обшуки в управліннях поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини. "Акім повідомляє "Кримінала" про зустрічі з міністром МВС та керівником Нацполіції, яка відбувалася 28 травня 2026 року… "Акім" повідомляє "Кримінала" про спілкування в інтересах злочинної організації із одним із високопосадовців Національної поліції України", – наголошується у відеоролику.

За даними антикорупційних органів, "Акім" посприяв, аби "Кримінал" відвідав будівлю центрального апарату СБУ 23 липня 2026 року.

"Слідством встановлено, що серед контактів "Криміналу" було багато високопосадовців СБУ. Співробітники СБУ були обізнані, що "Кримінал" є наближеною особою до "Мексиканця" і допомагаючи йому, вони допомагають "Мексиканцю", – йдеться у відео НАБУ та САП.

У відео наводяться скрін-шоти фінансових операцій. "На ці гроші працівники СБУ не тільки не помічали діяльності злочинної організації, а й допомагали усувати перешкоди", – уточнюють в антикорупційних органах.

На відео зауважується, що більшість виявлених злочинів не належать до підслідності НАБУ, їх мали виявляти та розслідувати інші правоохоронні органи.

"За даними слідства, учасники злочинної організації були причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року… І коли один з них, який може володіти інформацією про фальсифікацію прави щодо співробітників НАБУ, вирішує звернутися до НАБУ, члени злочинної організації вживають заходи, щоб перешкодити цьому", – резюмується у відеоролику антикорупційних органів.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища", – йдеться в повідомленні.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що детективи НАБУ в середу, 4 листопада, затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуку.

"Затримання відбулися на фоні оприлюднення НАБУ інформації про викриту злочинну організацію у межах операції "Карфаген". Її учасники систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів", – йдеться у повідомленні.