Зеленський анонсував переговори в Мадриді щодо посилення ППО та оборонної співпраці з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді, серед пріоритетів яких – посилення протиповітряної оборони України, розвиток оборонної співпраці та виробництва.

"Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці", – написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.

Він також повідомив, що цими днями заплановані контакти з американською стороною. За його словами, Україна координує дії з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру.

"Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні", – наголосив президент.