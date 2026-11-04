Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський анонсував переговори в Мадриді щодо посилення ППО та оборонної співпраці з Іспанією

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський анонсував переговори в Мадриді щодо посилення ППО та оборонної співпраці з Іспанією
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді, серед пріоритетів яких – посилення протиповітряної оборони України, розвиток оборонної співпраці та виробництва.

"Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці", – написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.

Він також повідомив, що цими днями заплановані контакти з американською стороною. За його словами, Україна координує дії з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру.

"Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні", – наголосив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#іспанія #ппо #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Викрита НАБУ та САП злочинна організація планувала напад на журналіста Бігуса щодо теми магазинів U420 – відео антикорупційних органів

Викрита НАБУ та САП злочинна організація планувала напад на журналіста Бігуса щодо теми магазинів U420 – відео антикорупційних органів

Викрита Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) злочинна організація, що діяла під прикриттям …

Читати
Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати перелік заходів для забезпечення співпраці з …

Читати