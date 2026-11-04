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Ізраїль засудив російський удар по Комишувасі – МЗС

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Ізраїль засудив російський удар по Комишувасі – МЗС
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua/

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило російський напад на селище Комишуваха Запорізької області, внаслідок якого загинуло 40 мирних жителів.

"Глибоко засмучені жахливою новиною з Комишувахи, Україна, де внаслідок російського нападу загинуло 40 людей. Серед цивільних об'єктів, у які влучили, була школа, що використовувалася як центр розподілу гуманітарної допомоги. Багато людей досі зникли безвісти. Ми засуджуємо цей напад і висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", – йдеться у дописі.

У МЗС побажали пораненим швидкого і повного одужання.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області загинуло 40 людей, ще понад 30 можуть бути під завалами.

2 листопада російські загарбники атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#комишуваха #ізраїль #позиція #мзс
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