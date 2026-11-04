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Ченцов про необхідні для євроінтеграції реформи правоохоронних органів: Це пошук балансу

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Ченцов про необхідні для євроінтеграції реформи правоохоронних органів: Це пошук балансу
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що для проведення реформ правоохоронних органів, які необхідні для євроінтеграції, потрібен пошук балансу між їх ефективною роботою в умовах війни і зміцненням інституційності.

"Тут я бачу єдиний можливий шлях для досягнення цієї мети – це пошук необхідного балансу між тим, щоб ці органи, які ви назвали, зокрема Національна поліцію та інші правоохоронні органи, могли виконувати ефективно свою функції в умовах, на жаль, триваючої агресії, і одночасно проводити необхідні зміни, які би призводили до вдосконалення їх роботи і зміцнення інституційно", – сказав Ченцов на пресконференції у середу в Києві, відповідаючи на запитання, яким чином уряд планує переконувати парламент прискоритися з реформи правоохоронних органів, зокрема Національної поліції.

Він наголосив, що на цьому буде сконцентрована взаємодія уряду з парламентом, і правильне рішення буде знайдено.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському Союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

Згідно із доповіддю, в усіх розділах переговорів в України є прогрес. Зокрема, в десяти його розділах відзначили як великий або good progress: про вільний рух товарів, фінансові послуги, цифрову трансформацію та медіа, сільське господарство та розвиток сільських територій, енергетику, оподаткування, науку та дослідження, освіту та культуру, митний союз, зовнішню політику, політику безпеки та оборони. По восьми розділах ЄС підняв оцінку рівня готовності вступу: вільний рух товарів, державні закупівлі, фінансові послуги, цифрова трансформація та медіа, оподаткування, судова влада та основоположні права, юстиція, свобода та безпека, освіта та культура.

Зазначається, що у разі виконання у наступному році Україною реформ у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин, Єврорада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку критеріїв (IBAR – Interim Benchmark Assessment Report), що є ключовою умовою для започаткування процесу закриття окремих переговорних розділів.

Європейська комісарка Марта Кос зазначила, що в доповіді Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції на шляху до членства в Євросоюзу країн-кандидатів. За її словами, у першому кварталі наступного року, ЄК розпочне поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами, щоб підбити підсумки існуючих заходів та дослідити подальші можливості для інтеграції.

Крім того, Кос вважає можливим для України на шляху до членства в ЄС отримати Проміжну доповідь виконання критеріїв (IBAR) вже у першій половині 2027 року.

В той же час, єврокомісарка констатувала, що у щорічній доповіді немає конкретної дати набуття Україною членства в ЄС.

В свою чергу, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна плануємо на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв, а у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, розраховує на попереднє закриття семи розділів.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#реформи #єс #ченцов
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