Валентину Молоду відправили під варту на 60 діб без можливості внести заставу – ЗМІ

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави Валентині Молодій, яка фігурує у справі про сутички біля будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області 2 листопада, повідомляє "Суспільне" із зали суду у середу.

Відповідне рішення суд ухвалив 4 листопада.

"У межах кримінального провадження за фактом сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, Валентині Молодій оголосили про підозру 3 листопада. Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших збройних формувань, а також поширення інформації про місце розташування військових і організацію масових заворушень", – зазначається в повідомленні відомства з посиланням на прокурора Марину Грушевську.

За даними обвинувачення, Молода діяла у змові з іншими фігурантами справи, зокрема закликала людей прибути до будинку в Петропавлівській Борщагівці, де перебували військовослужбовці. Крім того, слідство стверджує, що вона пропонувала послуги "екстреної евакуації" з ТЦК та військових частин за 107 тис. грн.

Сама підозрювана заявила, що не знала про військовий характер об'єкта, а приїхала туди на прохання жінки, яка повідомила про нібито незаконне утримання та катування її чоловіка. Молода також заперечила, що збирала людей або підбурювала натовп.

Сторона захисту просила обрати їй запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою, посилаючись, зокрема, на те, що підозрювана виховує 11-річну доньку.