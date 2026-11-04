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Події

На Херсонщині внаслідок російських атак постраждали четверо цивільних

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Російські окупанти в середу, 4 листопада, здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини артилерією та дронами різних типів, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії отримали поранення чотири цивільних. Від ворожого дрона та артилерійських атак у Херсоні та Комишанах постраждали три мирних жителя. Та ще один цивільний в обласному центрі дістав травм внаслідок вибуху міни. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удари #херсонщина #наслідки
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