СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Служба безпеки України затримала і повідомила про підозру трьом організаторам заворушень, що відбулися в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині 2 листопада.

"За матеріалами справи, однією із затриманих є жителька Київської області, яка спровокувала сутички поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії України в обмін на грошову винагороду", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Встановлено, що 30 жовтня від іншої мешканки столичного регіону вона отримала замовлення на вивезення військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації підрозділу. Фігурантка мала зробити це під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги.

Щоб інсценувати транспортування нацгвардійця нібито до лікарні, зловмисниця видавала себе за медика та задіяла приватне авто, яке не має ніякого відношення до жодної медустанови України. Також для реалізації злочину вона залучила свого знайомого, який за гроші погодився "зіграти роль" фельдшера під час вивезення військового. Співробітники СБУ задокументували, як напередодні заворушень цей чоловік провів дорозвідку поблизу пункту тимчасового розташування Нацгвардії, біля якого потім відбулися сутички.

Крім цього, як з'ясувало розслідування, перебуваючи 2 листопада біля пункту дислокації підрозділу Нацгвардії, псевдомедик почала поширювати у соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс та підбурити до заворушень.

У подальшому це спровокувало сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони на місці інциденту.

"Під час огляду мобільного телефону провокаторки правоохоронці виявили її листування з третіми особами, де вона обговорює сценарії несанкціонованих акцій проти українських захисників. Також у ході розслідування затримано активну учасницю сутичок, яка закликала до блокування та пошкодження автобусу Національної гвардії", – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили замовниці провокацій і двом її спільникам про підозри відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі СБУ скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування. Планується повідомлення про підозру активній учасниці заворушень та притягнення до відповідальності всіх інших осіб, причетних до провокацій.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, де перебувало 18 військовослужбовців, і там, зокрема, утримували чотирьох військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), яких зрештою було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування і змогли переконатись, "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що жінка, яка в понеділок в одязі медичного персоналу прибула на місце розташування Нацгвардії, перед цими подіями проводила розвідку цієї локації, була залучена до підготовки конфлікту та наразі затримана. Він також повідомив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.